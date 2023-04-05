مقتل 4 أطفال بهجوم على حضانة في البرازيل (فيديو)

أقدم شخص على ارتكاب جريمة مروعة بعدما اقتحم حضانة أطفال خاصة في مدينة بلوميناو جنوب البرازيل، وقتل 4 أطفال مستخدما بلطة.

وقال مسؤول في حكومة ولاية سانتا كاتارينا إنّ "شخصا يحمل بلطة دخل الدار وقتل أربعة أطفال، هناك أيضا أربعة جرحى"، حسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس".

وأكد جورجينيو ميلو حاكم ولاية "سانتا كاتارينا"، وقوع الحادثة في مدينة بلوميناو، على حسابه على تويتر، وكتب أنه تم القبض على القاتل، مقدما التعازي لعائلات الضحايا.

وأظهرت صور ومقاطع بثها التلفزيون آباء يبكون خارج دار الحضانة التي وقعت فيها الجريمة، بينما حاولة قوات الأمن والطوارئ السيطرة على الوضع.