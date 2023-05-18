"دويتشه بنك" يوافق على دفع 75 مليون دولار لضحايا جيفري إبستين

سيدفع مصرف "دويتشه بنك"، 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتُهمت فيها المؤسسة بالاستفادة ماليا من الاتجار بالجنس، الذي قام به الخبير المالي الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.

ولفتت الصحيفة اليومية الأمريكية، إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء عقب رفع دعوى جماعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 من قبل شخص لم تُكشف هويته.

وادّعى الشخص أن "دويتشه بنك" تعامل مع إبستين مع العلم أنه كان يستخدم أموالًا في حسابه المصرفي لدعم أنشطة الاستغلال الجنسي التي كان يمارسها.