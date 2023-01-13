مصر.. قرار قضائي جديد في قضية "سيدة الكرم" بعد 7 أعوام من وقوعها

وحينها علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القضية، بتقديم اعتذار للسيدة، خلال افتتاحه مشروع حي الأسمرات، بعد الحادث بأيام.

وقضت محكمة النقض في 11 من شهر كانون الثاني/ يناير 2019، بمعاقبة المتهمين الثلاثة غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه مصري، قبل أن يتقدم المتهمين للمحاكمة بطلب إعادة إجراءات.

وعقب ذلك أصدرت نفس المحكمة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حكماً ببراءة المتهمين الثلاثة، ليأمر النائب العام المصري بالطعن في براءة المتهمين يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2021.

لكن محكمة النقض رفضت الطعن في حكمها المتقدم ويسدل الستار على القضية التي استمرت قرابة الـ 7 سنوات.