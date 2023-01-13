مصر.. قرار قضائي جديد في قضية "سيدة الكرم" بعد 7 أعوام من وقوعها
أسدلت محكمة النقض في مصر، يوم الخميس، الستار على قضية هتك عرض امرأة، بمحافظة المنيا جنوب مصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الكرم"، بتأييد براءة المتهمين الثلاثة، بعد مرور ما يقرب من 7 سنوات على القضية.
وجاء قرار محكمة النقض مؤيدا لقرار محكمة الجنايات في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ببراءة شقيقين ووالدهما، من تهمة هتك عرض وتعرية السيدة سعاد ثابت (70 عاما) في محافظة المنيا.
ووقعت أحداث القضية في أعقاب حدوث مشاجرة في أيار/ مايو 2016، حين اندلعت مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.
وعلى خلفية تلك المشاجرات، توجهت السيدة سعاد ثابت 70 عاما، إلى أحد أقسام الشرطة وقدمت بلاغًا بتعدي المتهمين الثلاثة عليها في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا المصرية.
وحينها علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القضية، بتقديم اعتذار للسيدة، خلال افتتاحه مشروع حي الأسمرات، بعد الحادث بأيام.
وقضت محكمة النقض في 11 من شهر كانون الثاني/ يناير 2019، بمعاقبة المتهمين الثلاثة غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه مصري، قبل أن يتقدم المتهمين للمحاكمة بطلب إعادة إجراءات.
وعقب ذلك أصدرت نفس المحكمة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حكماً ببراءة المتهمين الثلاثة، ليأمر النائب العام المصري بالطعن في براءة المتهمين يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2021.
لكن محكمة النقض رفضت الطعن في حكمها المتقدم ويسدل الستار على القضية التي استمرت قرابة الـ 7 سنوات.