بعد عرضهما للتبني.. شقيق مريم مجدي يخطط لاستعادة ابنتي شقيقته‎

كشف أحمد مجدي، شقيق المصرية مريم مجدي التي قُتلت في سويسرا قبل نحو أسبوع، خطته لاستعادة ابنتي شقيقته من إحدى دور الرعاية السويسرية، بعد أن تم عرضهما للتبني، مشيرا إلى أنه يستعد للسفر.

وأضاف مجدي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، "أسعى الآن للحصول على تأشيرة سفر إلى سويسرا لإنهاء إجراءات نقل الحضانة، واستعادة ابنتي شقيقتي لمصر، فهما في الأصل كانتا تعيشان في مصر، وسبب سفري هو بطء الإجراءات السويسرية، ولا بد أن أتواجد هناك لمتابعة كل جديد".

وتابع: "الحكومة المصرية ووزيرة الهجرة تواصلوا معي، ووعدوني بالمساعدة لكنهم يحتاجون للمزيد من الوقت، وأنا على ثقة بأنهم لن يتخلوا عنا، وسيقدمون كل سبل المساعدة الممكنة".

وأشار "مجدي" إلى أنه على تواصل مع دار الرعاية التي تتواجد فيها ابنتا أخته، وذلك من خلال مراسلات البريد الإلكتروني، وهم دائما يطمئنونه عليهما، لافتا إلى أنه تواصل معهم اليوم وعلم أن دار الرعاية أخذتهما في رحلة وأنهما بأفضل حال، بحسب قوله.