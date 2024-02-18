بعد عرضهما للتبني.. شقيق مريم مجدي يخطط لاستعادة ابنتي شقيقته
كشف أحمد مجدي، شقيق المصرية مريم مجدي التي قُتلت في سويسرا قبل نحو أسبوع، خطته لاستعادة ابنتي شقيقته من إحدى دور الرعاية السويسرية، بعد أن تم عرضهما للتبني، مشيرا إلى أنه يستعد للسفر.
وأضاف مجدي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، "أسعى الآن للحصول على تأشيرة سفر إلى سويسرا لإنهاء إجراءات نقل الحضانة، واستعادة ابنتي شقيقتي لمصر، فهما في الأصل كانتا تعيشان في مصر، وسبب سفري هو بطء الإجراءات السويسرية، ولا بد أن أتواجد هناك لمتابعة كل جديد".
وتابع: "الحكومة المصرية ووزيرة الهجرة تواصلوا معي، ووعدوني بالمساعدة لكنهم يحتاجون للمزيد من الوقت، وأنا على ثقة بأنهم لن يتخلوا عنا، وسيقدمون كل سبل المساعدة الممكنة".
وأشار "مجدي" إلى أنه على تواصل مع دار الرعاية التي تتواجد فيها ابنتا أخته، وذلك من خلال مراسلات البريد الإلكتروني، وهم دائما يطمئنونه عليهما، لافتا إلى أنه تواصل معهم اليوم وعلم أن دار الرعاية أخذتهما في رحلة وأنهما بأفضل حال، بحسب قوله.
حقيقة عرض التبني
وبسؤاله عن عرض التبني الذي أعلنت عنه دار الرعاية في سويسرا، أجاب: "عرض ابنتي أختي للتبني سيكون المرحلة التالية إن لم نسرع في إحضارهما، لذلك سأسافر قبل أن يمر الوقت، وإحداهما في حضانة أسرة أخرى لا نعلم عنها شيئا".
وناشد شقيق مريم مجدي السلطات المصرية مجددا، ووسائل الصحافة والإعلام، لمساعدته في استعادة ابنتي شقيقته، والحصول على حق شقيقته التي قُتلت غدرا".
وتصدر اسم المصرية مريم مجدي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عُثر عليها مقتولة في سويسرا على يد زوجها؛ إذ ألقى جثتها بالقرب من ضفاف نهر الراين، وذلك بعد سفرها بسبب خلافات زوجية بينهما على ضم حضانة ابنتيها.
وشيّع جثمان مريم مجدي أمس في مسقط رأسها بمدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر، وسط حضور عدد كبير من أهالي المنطقة، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وعربية.