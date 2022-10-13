انتقادات لجامعة الكويت بسبب بيانها حول وفاة طالبة

شن نواب وأكاديميون كويتيون هجوماً لاذعاً ضد جامعة الكويت، واتهموها بعدم المهنية على خلفية بيانها الذي نشرته مساء الأربعاء، عبر حسابها في "تويتر"، بخصوص حادثة سقوط طالبة في كلية العلوم من الدور الرابع ووفاتها عقب نقلها إلى المستشفى.

وتعرضت الجامعة للانتقادات عقب نشرها للبيان بعد وفاة الطالبة، وإشارتها إلى أن الشابة التي سقطت داخل الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، توفيت في المستشفى، وأن التحريات الأولية بينت وجود شبهة انتحار.