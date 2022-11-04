جرائم جديدة بمعدلات عالية.. الأمان يتصدع في إيطاليا نتيجة الهزات الاقتصادية

بزيادة بلغت نحو 30%، سجلت أسعار الطاقة في إيطاليا ارتفاعًا عن الشهر السابق، وهو رقم قياسي لزيادة شهرية، يضاف إلى باكورة الأرقام الفلكية التي تسجلها البلاد، والتي كان أبرزها ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى أعلى معدل يسجله البلد منذ مارس/ آذار 1984.

ويظهر العجز الأوروبي أمام بركان التضخم الثائر بصورة أكبر في الدول الفقيرة، مثل إيطاليا التي توقع صندوق النقد الدولي أن تترنح تحت وطأة الركود قريبًا، في الوقت الذي تقتصر إجراءات الحكومة الجديدة على تصدير الوعود بتقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

الفقر يزعزع الأمان

وفي بلاد ارتبط اسمها بأشهر عصابات المافيا العالمية، لا يستغرب أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية فيها إلى زعزعة الأمان وزيادة معدل السرقات والجرائم.

وحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية الإيطالية الذي صدر مؤخرًا، "يظهر اتجاه مقلق من البيانات الواردة من إدارة الأمن العام بشأن المجرمين الذين تم الإبلاغ عنهم أو اعتقالهم".

وبحسب مركز الأبحاث المشترك بين الجامعات وإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية، سجلت مؤخرًا حوادث لعصابات الأطفال واعتبرتها الشرطة ظاهرة متنامية، بعد الانخفاض الذي سجلته خلال مرحلة وباء كورونا.

وبين السرقة في المؤسسات التجارية، وسرقة السيارات ومكوناتها الصغيرة، وسرقة محركات القوارب في المدن الساحلية، تنوعت حوادث السرقة الأخيرة، كما كان لافتًا تسجيل سرقات لآلات حركة المرور على الطرقات.

الكل يشتكي والبعض يسرق

يقول ألبرتو ميلهن (28 عامًا)، إن "بلادنا من الأساس تعاني من قلة الأمان في ساعات الليل ببعض الأحياء المتطرفة، ومن الطبيعي أن تزداد الجريمة في هذا الوقت الحرج".

ويضيف ميلهن، وهو طالب دراسات عليا في جامعة لاسابينزا: "هناك تباطؤ من قبل الحكومة في التحرك، وقوة المستهلك تحتاج إلى دعم كبير، خصوصًا في المرحلة الأخيرة من العام ومع اقتراب الأعياد، والكل يشتكي ويضع الأعذار".