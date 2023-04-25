الأمير وليام يسوي قضية مع مجموعة "مردوخ" وهاري يواصل التقاضي

نقلت وثائق محكمة عن محامي الأمير البريطاني هاري قولهم إن شقيقه ولي العهد الأمير وليام أجرى تسوية لدعوى قضائية متعلقة باختراق هاتفه ضد مجموعة الصحف التابعة للملياردير روبرت مردوخ في بريطانيا، مقابل "مبلغ مالي كبير جدا" بعد صفقة سرية أبرمت مع قصر بكنجهام.

ويقاضي الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز" المملوكة لمردوخ أمام المحكمة العليا في لندن؛ بسبب تصرفات غير قانونية متعددة يقال إنها ارتُكبت لصالح صحيفة "ذا صن" وصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" السابقة في الفترة من منتصف التسعينيات حتى عام 2016.