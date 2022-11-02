السعودية.. معاقبة مواطنين ومقيمين هربوا الديزل خارج المملكة

وجهت نيابة الأموال في المملكة العربية السعودية اتهامات لـ11 شخصا وكيانا تجاريا، بتنظيم تشكيل إجرامي بغرض اختلاس المال العام.

وبحسب ما أورده بيان النيابة العامة يوم الأربعاء، فإن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيامهم باختلاس مادة "الديزل" المدعومة حكوميًّا، وذلك عن طريق شرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود ومن ثم إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة لأشخاص يقومون بتهريبها إلى خارج المملكة وبيعها في دول أخرى.

كما تبين أن المتهمين ارتكبوا عددًا من الجرائم الأخرى منها غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك.

وعليه، تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين بمدد وصل مجموعها إلى 65 سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجرائم والمتحصلات منها والوسائل التي تم ارتكاب التهريب بواسطتها.

كما قضت بفرض غرامة على المتهمين بمبالغ تجاوزت 29 مليون ريال، ومنع الكيان التجاري من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد المقيمين عن البلاد بعد انقضاء محكوميتهم.