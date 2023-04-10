5 قتلى بإطلاق نار في لويفيل الأمريكية

قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، إن 5 أفراد لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار وقع، اليوم الإثنين، في مصرف بوسط المدينة.

وذكرت الشرطة في بيان عقب تأكيد وقوع الهجوم أن مطلق النار قُتل، دون الخوض في التفاصيل.

وقال بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل للصحفيين: "لا نعرف بالضبط ظروف موته في هذا الوقت".

وقالت الشرطة إنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن مهاجم في حوالي الساعة (1230 بتوقيت جرينتش) في مصرف "أولد ناشيونال بنك" بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول في وسط المدينة التي يقطنها 625 ألف نسمة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن وكلاءه اتجهوا إلى مكان الحادث.

وقال شاهد لقناة (دبليو.دي.آر.بي) المحلية التابعة لشبكة "فوكس" التلفزيونية: "كنت متوقفا في إشارة مرور، وأول شيء رأيته أنه كان هناك رجل عبر الشارع عند التقاطع وانبطح عند مدخل فندق".

وقال آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي، إنه توجه إلى المدينة عقب إطلاق النار.