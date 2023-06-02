توقيف ثلاثة فتيان في ريف نيويورك بسبب "بجعة"

أوقفت سلطات نيويورك ثلاثة مراهقين في ريف الولاية الشمالي؛ لقتلهم وأكلهم على مائدة العائلة بجعة قالوا إنهم اعتقدوا أنها بطة كبيرة، بحسب الشرطة المحلية.

وقتلت هذه البجعة، وهي أنثى تدعى فاي معروفة في هذه المنطقة من سيراكيوز، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي المطولة لمناسبة ذكرى قدامى المحاربين في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شرطة بلدة مانليوس، على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال من مدينة نيويورك.