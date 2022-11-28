تغريم إماراتي تحايل على برنامج "نافس" بتوظيف 43 شخصا من عائلته

تعرض صاحب عمل إماراتي لعقوبات إدارية وجزائية، بسبب تعيينه لـ43 مواطناً من أفراد أسرته، بشكل صوري، حيث تحايل على نسب التوطين مستفيداً من مزايا برامج "نافس".

ويدعم برنامج "نافس" الإماراتيين، الذين يشغلون وظائف في القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 7 آلاف درهم (1890 دولارا).

وبحسب موقع "ذا ناشونال" المحلي والناطق بالإنجليزية، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية إجراءات عقابية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي المعني بجزاءات برنامج "نافس"، ضد صاحب العمل الإماراتي.

وبموجب القانون، قد يدفع صاحب العمل غرامة تصل إلى 4.3 مليون درهم (1.161.000 دولار)، حيث لوحت وزارة الموارد البشرية بالعقوبات المشددة، والحرمان من امتيازات مبادرات "نافس" مستقبلا، في حال كان "التوظيف صوريا.