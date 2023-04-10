فصل معلم طلب من تلاميذه كتابة نعي يُنشر بعد وفاتهم

وذيّل الأستاذ الورقة بعبارة أكّد فيها لتلاميذه أنه لا يهدف إطلاقاً من هذا التمرين إلى إزعاجهم.

إلا أن الأستاذ فُصل الثلاثاء من المدرسة التي اعتبرت إدارتها في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن التمرين الذي طلبه من التلاميذ "غير مناسب".

ودافع كين عن نفسه من خلال مقابلات متلفزة، فأكّد في حديث إلى شبكة "إن بي سي" أنّ التمرين "لم يكن يهدف إلى إثارة الخوف في نفوس التلاميذ أو جعلهم يفكّرون بأنهم سيموتون، بل كان يرمي إلى مساعدتهم على التفكير في الأمور المهمة في حياتهم".