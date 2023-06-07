القضاء البريطاني يوافق على تسليم "ملكة الاحتيال في هوليوود" لأمريكا

أعطى القضاء البريطاني، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لتسليم الولايات المتحدة الأمريكية "ملكة الاحتيال في هوليوود".

و"ملكة الاحتيال في هوليوود" هي في الواقع رجل إندونيسي يدعى هارغوبيند تاهيلراماني، متهم بالحصول على مئات آلاف الدولارات من شخصيات في عالم السينما بانتحاله هويات نساء نافذات في هوليوود.

واتهم هارغوبيند تاهيلراماني، الذي يتقن تقليد الأصوات النسائية واللكنات، بأنه تمكن من الحصول عن طريق الاحتيال على نحو مليون دولار من أكثر من 300 عامل في مجال السينما، من بينهم ممثلون وكتاب سيناريو ومصورون بين عامي 2013 و2020.

وأوقف تاهيلراماني، العام 2020، في إنجلترا بعدما أدانته محكمة في كاليفورنيا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019.