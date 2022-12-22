والد بندر القرهدي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة ابنه

كشف والد بندر القرهدي، والذي قُتل "حرقاً" على يد صديقه في مدينة جدة السعودية، اللحظات الأخيرة التي عاشها ابنه المغدور.

وقال طه القرهدي، إن ابنه بندر كان يسكن معه في نفس المنزل، ورآه لآخر مرة قبل خروجه للقاء صديقه القاتل، حيث كان أحضر معه وجبة "همبرغر" و"شاورما" لتناولها، وتركها معلقة على باب حجرته، بعد اتصال صديقه به، لكنه لم يعد ليتناولها.

وأضاف أن "ابنه بندر مشهود له بالطيبة وحسن الخلق، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية منذ 20 عاما"، لافتا إلى أن مَن قام بقتل ابنه بندر، هو زميله في العمل.