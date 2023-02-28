الإمارات.. إحباط تهريب 4.5 مليون قرص كبتاغون داخل علب فاصوليا

ووفق البيان، كشف مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، طاهر غريب الظاهري، أن عملية إلقاء القبض على المتهم "تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه فيه، بعد وصول معلومات من مصادر سرية خاصة للمديرية عن نية المتهم إدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون إلى دولة الإمارات تمهيدًا لتهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة".



وتابع أن "فريق مكافحة المخدرات قام برصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية، وباتباع جميع الإجراءات القانونية وفي لحظة الصفر قام الفريق بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدًا لإخفاء المخدرات داخلها".



ولفت إلى أن عناصر المكافحة أفشلوا مخطط المتهم وتم ضبط ما يقارب 4.5 مليون حبة من مخدر الكبتاغون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للاتجار بها وترويجها.