انتقادات للشرطة الألمانية بعد مقطع فيديو لانتزاع طفل مسلم من أسرته بالقوة

وانتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، الشرطة الألمانية لسوء تصرفها، واتهموا مكتب رعاية الشباب هناك، بأخذ الأطفال عنوة من أهاليهم.

وأكدت شرطة "برمرهافن" وقوع الحادثة، لكنها قالت إن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل مع "مزاعم كاذبة" حول أسباب سحب الطفل.

وقالت الشرطة في بيان، يوم السبت: "يظهر الفيديو قسمًا صغيرًا من إجراء أمرت به المحكمة لنقل طفلين للرعاية".

وأضاف البيان، أن "أخذ الأطفال للرعاية هو دائمًا الملاذ الأخير، ولا يَحدث إلا لأسباب جدية.. لا يمكننا تقديم أي تفسيرات إضافية حول أساس هذا القرار لحماية الأسرة والأطفال".

في وقت سابق، ادعى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة أخذت الطفل من عائلته المسلمة "بعد أن أفادت مدرسته بأن الأسرة كانت تعلّم الطفل أن المتحولين جنسيًّا ومثليي الجنس أمرٌ غير مقبول في الإسلام".