مصر.. تطورات مفاجئة في واقعة اعتداء أسرة ضابط على طاقم طبي بمستشفى "قويسنا"
كشف المحامي المصري أحمد حمد، عن صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل أسرة الضابط الطيار في واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى "قويسنا"، التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية.
وقال حمد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه "تم إخلاء أفراد الأسرة بالكامل، وجارٍ التحقيق مع إدارة المستشفى لمعرفة المسؤول عن حذف الفيديوهات التي التقطتها كاميرات المراقبة، والتي توثق لحظة وقوع الحادثة".
وأشار محامي أسرة الطيار إلى أنه "تبين حذف الفيديوهات من قبل إدارة المستشفى، التي تؤكد اعتداء الطاقم الطبي بمستشفى قويسنا على أسرة الضابط".
ولفت إلى أن "أسرة الطيار أصبحت مجنيا عليها حالياً، وسيتم التحقيق مع الطاقم الطبي في واقعة الاعتداء نفسها"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات بطلب تحريات من قبل البحث الجنائي، والتحقيق مع مدير المستشفى بتهمة الإهمال الذي تسبب في إجهاض زوجة الضابط".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو مروعًا يوثق الاعتداء على طاقم طبي داخل مستشفى قويسنا، ما أدى إلى إصابة 5 ممرضات وتعرض واحدة منهن للإجهاض.
وأثار الفيديو المتداول حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لما ظهر بالفيديو من مشاجرة أشبه بحرب الشوارع في "كوريدور" المستشفى الذي يتوسط حجرات المرضى.
وبحسب ما تداوله النشطاء، بدأت أحداث الواقعة عندما تأخر الأطباء في علاج سيدة مريضة، ما دفع ذويها للحضور إلى المستشفى والاشتباك مع الطاقم الطبي والاعتداء عليه، وتشاجروا مع فريق التمريض الذي تصدى لهم في محاولة لوقف الاعتداء.
وأعلن الجيش المصري متابعته لواقعة الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى "قويسنا" بمحافظة المنوفية، وما أثير حول اتهام ضابط طيار في واقعة الاعتداء من قبل أسرة أحد المرضى.
وفي بيان مقتضب بعد إثارة الجدل حول كيفية محاسبة الضابط المتهم، أصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، بيانًا بمتابعة التحقيقات.
وتضمن البيان نصًا: "تتابع القوات المسلحة عن كثب ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي، وتؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات".
وفي السياق ذاته، زار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، مستشفى قويسنا اليوم لإعلان دعمه للطاقم الطبي في المستشفى، مؤكداً عدم التهاون في الحفاظ على حقوقهم، قائلاً: "الدولة لن تسمح بالمساس بكرامة أبنائها من الفرق الطبية".
وقال الوزير: "الاعتداء اللفظي أو الجسدي على العاملين بالمنشآت الطبية غير مقبول وستتم محاسبة المتجاوزين وفقًا للقانون"، موجهًا بتكثيف التواجد الأمني داخل مستشفى قويسنا المركزي.