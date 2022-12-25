مصر.. تطورات مفاجئة في واقعة اعتداء أسرة ضابط على طاقم طبي بمستشفى "قويسنا"

كشف المحامي المصري أحمد حمد، عن صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل أسرة الضابط الطيار في واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى "قويسنا"، التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية.

وقال حمد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه "تم إخلاء أفراد الأسرة بالكامل، وجارٍ التحقيق مع إدارة المستشفى لمعرفة المسؤول عن حذف الفيديوهات التي التقطتها كاميرات المراقبة، والتي توثق لحظة وقوع الحادثة".

وأشار محامي أسرة الطيار إلى أنه "تبين حذف الفيديوهات من قبل إدارة المستشفى، التي تؤكد اعتداء الطاقم الطبي بمستشفى قويسنا على أسرة الضابط".

ولفت إلى أن "أسرة الطيار أصبحت مجنيا عليها حالياً، وسيتم التحقيق مع الطاقم الطبي في واقعة الاعتداء نفسها"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات بطلب تحريات من قبل البحث الجنائي، والتحقيق مع مدير المستشفى بتهمة الإهمال الذي تسبب في إجهاض زوجة الضابط".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو مروعًا يوثق الاعتداء على طاقم طبي داخل مستشفى قويسنا، ما أدى إلى إصابة 5 ممرضات وتعرض واحدة منهن للإجهاض.