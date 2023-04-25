داخل شحنة رمان.. السعودية تحبط تهريب كمية هائلة من الإمفيتامين
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب نحو 13 مليون حبة من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة رمان عبر ميناء جدة الإسلامي.
وقبضت سلطات الأمن على 4 أشخاص متورطين في عملية التهريب، في وقت تبذل المملكة جهوداً كبيرة لمنع تهريب هذا المخدر وتوزيعه داخل أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، قوله إنه تم "إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي".
وأضاف أنه تم "القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نقلتها وسائل إعلام رسمية عن وزارة الداخلية عشرات العلب المخصصة لشحن الرمان مملوءة بأكياس شفافة تحتوي على أعداد كبيرة من الحبوب.
وبدا عنصر أمن سعودي ملثم واقفاً إلى جانب 4 موقوفين، مكبلي الأيدي، وأمامه كمية كبيرة من الحبوب مكدسة على الأرض.
وتعلن المملكة بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضار.
والكبتاغون أساسًا هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينيات من القرن الماضي، مؤلف من أحد أنواع الإمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.
وتم حظر استخدام العقار لاحقًا ليتحول مخدرًا يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ينتج بشكل أساسي في سوريا، ويتم نقله إلى الأسواق في الخليج.