داخل شحنة رمان.. السعودية تحبط تهريب كمية هائلة من الإمفيتامين

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب نحو 13 مليون حبة من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة رمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

وقبضت سلطات الأمن على 4 أشخاص متورطين في عملية التهريب، في وقت تبذل المملكة جهوداً كبيرة لمنع تهريب هذا المخدر وتوزيعه داخل أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، قوله إنه تم "إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي".

وأضاف أنه تم "القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نقلتها وسائل إعلام رسمية عن وزارة الداخلية عشرات العلب المخصصة لشحن الرمان مملوءة بأكياس شفافة تحتوي على أعداد كبيرة من الحبوب.