كيف سيتعامل المهاجرون العرب مع السياسات الجديدة في السويد؟

وتضمنت البنود التي اتفقت عليها الأحزاب الأربعة في سياسة الهجرة والاندماج تشديد شروط الحصول على الجنسية ووضع متطلبات أكثر صرامة، وتوسيع العمل على زيادة الضوابط الداخلية للأجانب، وتشديد شروط هجرة العمالة.

كما جاء فيها ضرورة العمل المكثف على عودة المهاجرين الاختيارية إلى بلادهم وفحص طلبات اللجوء من الدول الآمنة، كذلك إمكانية الترحيل بسبب سوء السلوك.

زمن العيش المشترك انتهى

وقال نزار القبوات (39 عاما) وهو سويدي من أصول سورية لـ"إرم نيوز": "ما صدر عن الحكومة أخيرا أشبه برسالة إلى كل اللاجئين حول العالم، في تغيير وجهة رحلة لجوئهم من السويد إلى أي دولة أخرى، فالإجراءات الجديدة هي عبارة عن سياسات تجعل إقامة اللاجئ في السويد شبه مستحيلة".

وأضاف القبوات وهو مقيم في السويد منذ 9 سنوات "الدولة المرحبة باللاجئين في السويد منذ العام 2016 انتهى عهدها، وبدأ زمن ترحيل المهاجرين ذوي الشخصية السيئة، فما الشخصية السيئة بنظرهم..!؟ هذا ما سنعرفه مع الأيام".