السلطات الأمريكية تنشر رسالة كتبها مطلق النار في متجر وولمارت
نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الجمعة، "رسالة انتحار" يشكو فيها مطلق النار الذي قتل 6 أشخاص في متجر وولمارت من تعرضه للمضايقة في العمل،ويطلب المغفرة من الله.
وبعد إطلاقه النار، الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عامًا) الذي كان مديرًا للمناوبة الليلية في أحد متاجر وولمارت في تشيسابيك بولاية فرجينيا.
ووقع الهجوم قبل يومين من عطلة عيد الشكر، وفي أعقاب إطلاق نار، في عطلة نهاية الأسبوع، في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
وأصدرت السلطات في تشيسابيك التي تبعد 240 كيلومترًا، جنوب شرق العاصمة، واشنطن، الجمعة، رسالة عنوانها "رسالة انتحار"، قالت إنها عثرت عليها على هاتف بينغ.
ويرد فيها: "آسف يا إلهي لقد خذلتك، لم يكن هذا خطأك بل خطئي. ... لقد تعرضت لمضايقات من بُلهاء، ذكاؤهم ضعيف، ويفتقرون للحكمة".
كما جاء في الرسالة: "كنتُ مذنبًا بنفس القدر، وخذلت فريقي في الإدارة، وكل من أحبني، من خلال إقناعهم بأنني طبيعي".
ويعتذر بينغ عن أفعاله، قائلًا: "آسف للجميع، ولكنني لم أخطط لذلك، وأؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني". ويتابع: "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي، ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه".
وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك، الجمعة، أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار 9 مليمترات المستخدم في إطلاق النار.
ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 4، عندما دخل بينغ غرفة استراحة للموظفين، نحو الساعة العاشرة مساء، وفتح النار، وفق ما ذكرته الشرطة.
وهذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فرجينيا هذا الشهر بعد مقتل 3 من لاعبي كرة القدم في جامعة فرجينيا بالرصاص، وإصابة طالبين آخرين، على يد زميل لهم بعد رحلة مدرسية، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وحتى الآن في عام 2022، رصد موقع "غان فايلنس آركايف" المتخصص في إحصاء حوادث العنف بإطلاق النار أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة.