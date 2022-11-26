السلطات الأمريكية تنشر رسالة كتبها مطلق النار في متجر وولمارت

نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الجمعة، "رسالة انتحار" يشكو فيها مطلق النار الذي قتل 6 أشخاص في متجر وولمارت من تعرضه للمضايقة في العمل،ويطلب المغفرة من الله.

وبعد إطلاقه النار، الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عامًا) الذي كان مديرًا للمناوبة الليلية في أحد متاجر وولمارت في تشيسابيك بولاية فرجينيا.