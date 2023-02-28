سجن رجل مدة عام بعد صفعه زوجته خلال بث "تيك توك"

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الحادثة وقعت قبل نحو شهر حين كان هناك تحد على تطبيق "تيك توك"، إذ كان يجب على المتابعين التصويت على الفائز في منافسة أقيمت بين امرأة وثلاثة رجال.

أثناء ذلك، وفي الصور التي انتشرت على نطاق واسع في إسبانيا، قام الرجل بصفع زوجته على وجهها بشدة حتى بدأت تبكي.