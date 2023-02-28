سجن رجل مدة عام بعد صفعه زوجته خلال بث "تيك توك"
قضت محكمة في إسبانيا بسجن رجل مدة عام واحد، وذلك لضربه زوجته خلال بث مباشر على "تيك توك"، رغم أن الزوجة رفضت تقديم شكوى للشرطة.
ووجدت محكمة في شمال سوريا الإسبانية أن الرجل مذنب بارتكاب أعمال عنف ضد النساء، ومنعته من الاقتراب من زوجته أو التواصل معها أو الحصول على سلاح مدة 3 سنوات.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الحادثة وقعت قبل نحو شهر حين كان هناك تحد على تطبيق "تيك توك"، إذ كان يجب على المتابعين التصويت على الفائز في منافسة أقيمت بين امرأة وثلاثة رجال.
أثناء ذلك، وفي الصور التي انتشرت على نطاق واسع في إسبانيا، قام الرجل بصفع زوجته على وجهها بشدة حتى بدأت تبكي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن "المدعى عليه اعتدى على زوجته علنًا وأمام آلاف الأشخاص، بهدف إيذائها وإذلالها علنا".
وأكدت أنه "ليست هناك حاجة لتتقدم المرأة بالشكوى في جرائم العنف ضد النساء، إذ يجب معاقبة هؤلاء بمجرد ثبوت ارتكابهم للعنف".
وأضافت المحكمة أنه "بمجرد بث لحظة صفعه لزوجته على الهواء المباشر، هو أمر كاف بالنسبة للسلطات كي تتدخل وتحمي الضحية، بغض النظر عن موقف الزوجة من الأمر".
وكانت المرأة رفضت توجيه اتهامات إلى زوجها ورفضت اتخاذ موقف ضده أثناء المحاكمة.
لكن المحكمة قالت إن "الشرطة سبقت وتوجهت إلى منزل الزوجين المعنيين بسبب خلافات بينهما، وثبت أنه يسيء معاملتها".