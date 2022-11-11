أمريكا.. إدانة المخرج بول هاغيس بـ"الاغتصاب" وتغريمه 7.5 مليون دولار

أدانت هيئة محلفين في نيويورك كاتب السيناريو والمخرج الحائز على جائزة أوسكار، بول هاغيس، باغتصاب مسؤولة دعاية بشقته في مانهاتن العام 2013، وأمرته بدفع ما لا يقل عن 7.5 مليون دولار على سبيل التعويض في القضية المدنية، وفق قول محامٍ.

وجاء الحكم بعد محاكمة مدنية استمرت 15 يومًا في محكمة ولاية مانهاتن.

وتزعم المدعية هالي بريست في شكوى تعود لعام 2017 أن هاغيس اغتصبها بعدما دعاها للإنضمام إليه في طابق علوي‭‭ ‬‬من مبنى بمنطقة سوهو بعد العرض الأول لأحد الأفلام.

وكانت بريست واحدة من أربع نساء اتهمن علانية هاجيس بسوء السلوك الجنسي في العام 2018.

وينفي هاغيس هذه المزاعم.

وقال إيلان مايز، محامي بريست، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد تحققت العدالة اليوم.. إننا فخورون جدًا بهالي.. وهذا انتصار عظيم لها ولحركة "#مي تو" بالكامل".

من جانبها، قالت بريا تشودري، محامية هاغيس، إن المحاكمة لم تكن عادلة؛ لأن القاضي سمح بسماع إفادات من نساء أخريات اتهمنه، لكن لم يتخذن أي إجراء ضده.