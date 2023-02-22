المحكمة العليا الأمريكية تنظر في دعوى ضد "تويتر" تتعلق بمذبحة شهدتها إسطنبول

تنظر المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، بدعوى قضائية ضد شركة "تويتر" أقامها أمريكيون من أقارب أردني لقي حتفه في مذبحة بملهى ليلي في إسطنبول، وذلك في مسعى لمحاسبة شركات الإنترنت على المحتوى المثير للجدل الذي ينشره مستخدمون.

واستمع القضاة، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات في استئناف يتعلق بدعوى قضائية منفصلة ضد موقع يوتيوب، أقامتها أسرة امرأة أمريكية قتلت في هجوم نفذه مسلحون في باريس.