نيويورك تعيد 3 قطع أثرية إلى اليمن بعد تحقيق
قال المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ، الجمعة، إن نيويورك ستعيد 3 قطع أثرية تبلغ قيمتها 725 ألف دولار إلى الشعب اليمني، في إطار تحقيق جنائي بشأن أحد هواة جمع الآثار مقره مانهاتن.
وتتضمن القطع الأثرية كبشاً من الألباستر (المرمر) يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد نُهب خلال الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994.
وصودرت القطع من شقة شيلبي وايت في مانهاتن، العضو في مجلس أمناء متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
وقال براغ إن التحقيق في قضية وايت الذي أجرته وحدة الاتجار بالآثار في مانهاتن "سمح لعشرات القطع الأثرية التي نُهبت من بلدانها الأصلية بالعودة إلى ديارها. هذه مجرد 3 قطع من نحو 1000 قطعة أثرية أعدناها إلى أوطانها خلال الأشهر الستة عشر الماضية".
وشكر مكتب المدعي العام شيلبي على تعاونه في التحقيق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، قالت دورية (آرت نيوزبيبر) المتخصصة إن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن صادر ما قيمته 24 مليون دولار من الآثار من شقة وايت.
وتُعرض القطع اليمنية مؤقتاً في معهد سميثسونيان بواشنطن؛ حتى تتمكن السلطات اليمنية من استعادتها بأمان.