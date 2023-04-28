نيويورك تعيد 3 قطع أثرية إلى اليمن بعد تحقيق

قال المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ، الجمعة، إن نيويورك ستعيد 3 قطع أثرية تبلغ قيمتها 725 ألف دولار إلى الشعب اليمني، في إطار تحقيق جنائي بشأن أحد هواة جمع الآثار مقره مانهاتن.

وتتضمن القطع الأثرية كبشاً من الألباستر (المرمر) يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد نُهب خلال الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994.