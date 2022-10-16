محتجزة في مستشفى.. محامي شيرين عبد الوهاب يتهم شقيقها بضرب موكلته

أفادت تقارير محلية مصرية، أن المطربة شيرين عبد الوهاب تعرضت للاعتداء من قبل شقيقها الذي أجبرها على البقاء محتجزة في إحدى مستشفيات القاهرة، بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

وجرى تحرير تفاصيل الاعتداء في محضر رسمي تقدم به ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية لإثبات الواقعة ضد شقيق موكلته.

وجاء في المحضر، أن المحامي اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بإحدى المستشفيات.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، أن حالة الفنانة الصحية صعبة للغاية، كما أنها غير قادرة على الحركة بعد إصابتها بالرباط الصليبي، إثر سقوطها في منزلها، في وقت سابق.

وكشفت التقارير، أن عددا من المحامين تواجدوا اليوم الأحد، أمام المستشفى الذي احتجزت فيه المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب من قبل شقيقها.

وبحسب "القاهرة 24" توجه قنطوش ومعه فريق مكتبه، إلى المستشفى بهدف إخراج الفنانة عبد الوهاب منه عبر شرطة النجدة.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت مؤخرا تنازلها عن جميع البلاغات المقدمة ضد طليقها، فيما عدا بلاغ واحد، بعد التزام الأخير برد جميع المستحقات المالية المستولى عليها.

وكشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في وقت سابق تفاصيل محضر الصلح، مبينا أن الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، رد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وهي عبارة عن سيارة كانت قد أهدتها له وباعها، وكذلك رد الأموال الخاصة بألبوم أغانيها بعد استيلائه عليها، بموجب توكيل حصل عليه أثناء زواجهما.

وأوضح محامي شيرين أنه تم تسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمة حسام حبيب بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.