يمنية تقتل زوجها طعنًا أمام طفلهما

أقدمت امرأة يمنية، على طعن زوجها عدة مرات بوساطة سكين، ما أدى إلى مقتله، بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، غربي اليمن.

وبحسب مصادر محلية، فإن الزوجة باشرت زوجها النائم بجوار طفلهما البالغ 10 أعوام، بعدة طعنات في منطقة الصدر، ما تسبب في حدوث نزيف حاد للزوج، أدى إلى وفاته، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية أمس السبت.

وأشار ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن طفلهما الذي استيقظ من نومه على صوت صرخات والده، أصيب بصدمة نفسية، بعد أن رأى والدته وهي تسدد طعنات قاتلة إلى والده.