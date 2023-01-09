يقتل شخصًا كل 7 دقائق وأشد فتكا من الهيروين.. "الفنتانيل" يجتاح أمريكا

كشف تقرير إخباري أنّ الولايات المتحدة الأمريكية باتت تواجه كارثة حقيقية، مع اجتياح مادة "الفنتانيل" المخدّرة والفتاكة صفوف الشباب بشكل خاص، وهو عقار أكثر فتكا بخمسين مرة من الهيروين وبمئة مرة من المورفين.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنّ هذا العقار الاصطناعي غير المكلف، والذي تم تصميمه في الأصل لتخفيف آلام مرضى السرطان، يؤدي إلى وفاة شخص واحد كل سبع دقائق في المتوسط.

واكتشفت شرطة تكساس في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شحنة مخدرات "فينتانيل" مخبأة على شكل سائل في خزان بنزين سيارة، وقالت إن هذه الكمية ستكون كافية لقتل سكان يبلغ عددهم 5.665 مليون شخص، وفق ما دونته قيادة شرطة تكساس على "توتير".