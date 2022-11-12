حجز عضو بالمجلس البلدي في الكويت بتهمة "الرشوة"

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم السبت، بحجز عضو في المجلس البلدي، بعد طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الراي" المحلية، فإن عضو المجلس المتهم طلب رشوة، نظير سعيه في إنجاز معاملتين، تدخلان ضمن اختصاصه الوظيفي، وذلك لمصلحة شركتين محليتين.

وكشفت النيابة العامة أنه وبعد سؤالها ممثل إحدى الشركتين، والذي قام برفض طلب الرشوة والإبلاغ عنها، قامت باستجواب المتهمين الآخرين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي (ممثل الشركة الأخرى)، وحبس الوسيط في الرشوتين احتياطيا.

بدوره، ذكر حساب "إنجاز نيوز" الإخباري، أن المتهمين هم عضو مجلس بلدي ورجل أعمال، وأن الرشوة كانت تتعلق بمساحة أرض وطلب تسجيلها باسم شركة كبرى.

وأورد حساب "شبكة الكويت" الإخباري معلومات ذكر فيها أن من قام بتحريك الدعوى، شركة ألبان شهيرة.

وأضاف الحساب أن "قيمة مبلغ الرشوة المعني، والذي كان متفقا عليه بين رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي نحو 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، وذلك من أجل تسجيل أرض كبيرة باسم شركته التي تعمل في مجال تطوير الأسواق الكبرى.

فيما جار استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية، وفق المصدر ذاته.