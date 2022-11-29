بعد أربعة عقود.. القبض على قاتل سيدتين في كندا
ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، بعد الاشتباه فيه بقتل امرأتين قبل 39 عامًا، وتحديدًا عام 1983.
ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى للرجل الذي يدعى "جوزيف جورج ساذرلاند" من أونتاريو.
وقالت شرطة تورنتو في بيان لها "يسعدنا الإعلان عن هذا الاعتقال، ربما لن يعيد سجن هذا الرجل الضحيتين إيرين غيلمور وسوزان تايس، لكنه سينصفهما بعد 39 عامًا. لقد عملنا كثيرًا وحرصنا على التأكد من محاسبة هذا الشخص على جرائمه الشنيعة".
وأكد بيان الشرطة، أن السيدتين آنذاك، تعرضتا لاعتداء جنسي وحشي وطعن حتى الموت، ورغم اكتشاف جثتيهما بعد 4 أشهر، استطاع المحققون استخدام تقنية الحمض النووي عام 2000، إذ تبين أن الحمض النووي للمشتبه فيه كان موجودًا في مسرح الجريمتين".
الضحيتان إيرين جيلمور وسوزان تايس
إيرين جيلمور، التي قتلت بعمر الـ 22 عامًا، كانت مصممة أزياء طموحة، وهي ابنة ديفيد جلمور، الذي شارك في تأسيس واحدة من أهم شركات تعدين الذهب في العالم.
أما سوزان تايس، فقتلت عندما كانت في الـ 45 من عمرها، وهي أم لأربعة أطفال، وكانت تعمل كمعالجة عائلية.
وأضافت الشرطة في بيانها "لقد تمكنا من استخدام علم الأنساب الجيني الاستقصائي، للوصول إلى عائلة المشتبه فيه".
وأنهت البيان "ليس للمشتبه فيه أي ملفات جنائية سابقة، ولو لم نستخدم تكنولوجيا الحمض النووي، لما كنا سنصل إليه على الإطلاق".
يذكر أن القاتل جوزيف جورج ساذرلاند سيمثل أمام المحكمة في الـ9 من ديسمبر المقبل.