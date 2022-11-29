بعد أربعة عقود.. القبض على قاتل سيدتين في كندا

ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، بعد الاشتباه فيه بقتل امرأتين قبل 39 عامًا، وتحديدًا عام 1983.

ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى للرجل الذي يدعى "جوزيف جورج ساذرلاند" من أونتاريو.