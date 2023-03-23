حفرا نفقًا بفرشاة أسنان للهروب من السجن إلى مطعمهما المفضل

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سارعت السلطات في البحث عنهما في كل مكان، وبعد مطاردة استمرت 9 ساعات، عُثر على الثنائي الهارب الساعة الـ4:20 صباح يوم الثلاثاء، في مكان لم يتوقعه أحد.

وأشارت التقارير إلى أن السجينين قد وجدا نقطة ضعف في تصميم جدران السجن، واستخدما أدوات بدائية الصنع مصنوعة من فرش أسنان وأجزاء معدنية لحفر نفق في الجدار.

وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي المحيط بالسجن وهربا، إلا أنه بمجرد حصولهما على حريتهما المؤقتة، قطع السجينان 6.6 ميل وصولاً إلى مطعم "آي هوب"، حيث طلبا فطائر "بان كيك"، قبل اعتقالهما.