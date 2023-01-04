الكويت.. أشعل النار بالدورية ثم اتصل على الشرطة لإنقاذه

وتابع المصدر الأمني أن "التحريات الأولية دلت على أن المتهم هو نفسه الشخص الذي هدد، وستتم مواجهته بما توصلوا إليه فور الانتهاء من علاجه، خصوصا أن الحروق التي تعرض لها متوسطة".

وأضاف أن "المتهم لا يحمل إثبات شخصية، وبتبصيمه داخل المخفر تبين أنه من الجنسية العراقية، وسجلت بحقه قضية حريق عمد أحيلت إلى النيابة".