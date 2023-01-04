الكويت.. أشعل النار بالدورية ثم اتصل على الشرطة لإنقاذه
أقدم عراقي يعيش في الكويت على إشعال النار بنفسه وبدورية شرطة كانت متوقفة عند مخفر "الجهراء"، فيما تبين أنه سبق أن هدد بإحراق المخفر، وفق ما أوردته وسائل اعلام كويتية.
وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية يوم الثلاثاء، إن "رجال أمن مخفر الجهراء، فوجئوا بالشخص، بعد أن أقدم على فعلته يدخل عليهم والنيران مشتعلة في ملابسه مستنجدا لإسعافه، وعلى الفور قاموا بإخماد الحريق المشتعل فيه وفي الدورية، وطلبوا له الطوارئ الطبية، وتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة".
وأفاد مصدر أمني كويتي للصحيفة بأنه "سيجرى تحقيق مع المتهم في وقت لاحق لمعرفة الأسباب والدوافع وراء تصرفه".
وقبل أيام من الواقعة تلقى المخفر اتصالا من شخص مجهول هدد بإحراق المخفر بالكامل، وبعد الاتصال بيومين اكتشف رجال الأمن الكويتي مجموعة من العبوات مخزن بداخلها مادة "البنزين"، قرب المخفر، وتم التحفظ عليها وإبلاغ المباحث للتحري، وفقا لما ذكره مصدر أمني لـ"الرأي".
وتابع المصدر الأمني أن "التحريات الأولية دلت على أن المتهم هو نفسه الشخص الذي هدد، وستتم مواجهته بما توصلوا إليه فور الانتهاء من علاجه، خصوصا أن الحروق التي تعرض لها متوسطة".
وأضاف أن "المتهم لا يحمل إثبات شخصية، وبتبصيمه داخل المخفر تبين أنه من الجنسية العراقية، وسجلت بحقه قضية حريق عمد أحيلت إلى النيابة".