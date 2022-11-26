مصري يطلق زوجته في مكبر الصوت أثناء حفل زفاف ابنتهما (فيديو)
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو صادم، لأحد الأشخاص صعد مسرح حفل زفاف ابنته في محافظة دمياط، وأعلن في مكبر الصوت وسط المعازيم طلاق زوجته في اللحظة التي هنأ فيها ابنته بحفل زفافها.
وأظهر الفيديو صدمة كبيرة لجميع الحضور، بعدما أعلن الأب طلاق زوجته والدة العروس بشكل مفاجئ لأسباب غامضة.
وبحسب الفيديو المتداول قال والد العروس في مكبر الصوت: "ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلاتة وتروح من القاعة على بيت أهلها وألف مبروك".
ونقلت مواقع محلية، على لسان شهود عيان حضروا الحفل، أن الواقعة شهدتها إحدى قاعات الأفراح في محافظ دمياط، مشيرين إلى أن العروسة دخلت في حالة من الانهيار فور سماعها طلاق والدتها في حفل زفافها ولم يكتمل حفل الزفاف.
وأوضح شهود العيان، بحسب روايات: "هناك خلافات أسرية بين الزوجين، قبل حفل الزفاف بفترة ليست قريبة، ولكن لم يتوقع أحد من الحضور ما حدث".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو على نطاق واسع، معربين عن غضبهم من تصرف الأب، معتبرين أنه أهان زوجته وكسر بخاطر ابنته في تصرف وصفوه بـ"الهمجي".
وعلق حساب على "تويتر" مهاجما الأب بالقول: "الله لا يبارك فيك الله ينتقم منك شر انتقام ادعوا عليك عند الكعبة المشرفة وأنا من أهل مكة المكرمة كسرت بخاطر أم العروسة الله يكسر خاطرك".
فيما كتب آخر: "فكة افتكيت منك مع السلامة والله، أتوقع أم العروسة سجدة سجدة شكر".
بينما علل حساب باسم "العمدة أبو أحمد" أن ما حدث بسبب انتقاد والدة العروس تجهيزات الفرح، ونقص الحلوى التي توزع على المعازيم، الأمر الذي أغضب الزوج وقام بإعلان طلاقها في الحال.
وكتب مبديا دهشته بالقول: "كل ده عشان أم العروسة، قالت الجاتوهات قليلة ومش مكفية المعازيم".