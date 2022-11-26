مصري يطلق زوجته في مكبر الصوت أثناء حفل زفاف ابنتهما (فيديو)

ونقلت مواقع محلية، على لسان شهود عيان حضروا الحفل، أن الواقعة شهدتها إحدى قاعات الأفراح في محافظ دمياط، مشيرين إلى أن العروسة دخلت في حالة من الانهيار فور سماعها طلاق والدتها في حفل زفافها ولم يكتمل حفل الزفاف.

وأوضح شهود العيان، بحسب روايات: "هناك خلافات أسرية بين الزوجين، قبل حفل الزفاف بفترة ليست قريبة، ولكن لم يتوقع أحد من الحضور ما حدث".