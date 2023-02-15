الكويت.. ضبط خادمة تضع "قاذورات" في أطعمة أسرة كفيلها
تمكنت الجهات الأمنية في دولة الكويت من ضبط خادمة من الجنسية الفلبينية في محافظة حولي، لوضعها "القاذورات" في أطعمة أسرة كفيلها.
وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، فقد أقرت الخادمة في التحقيقات بتعمدها وضع قاذروات في أطعمة كانت تعدها لأسرة كفيلها في منطقة الرميثية.
وقال مصدر أمني، إن مواطنا تقدم ببلاغ في محافظة حولي، وقدم من خلاله مقطع فيديو تم تصويره للخادمة، وهي تخرج قاذورات وتضعها على ساندوتشات تقوم بإعدادها.
وأفاد المواطن أنه لاحظ وزوجته تغير الأطعمة التي تعدها الخادمة، فوضع كاميرا سرية في غرفة إعداد الطعام، ليفاجأ وزوجته بقيامها بوضع القاذورات على الطعام.