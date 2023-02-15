الكويت.. ضبط خادمة تضع "قاذورات" في أطعمة أسرة كفيلها

تمكنت الجهات الأمنية في دولة الكويت من ضبط خادمة من الجنسية الفلبينية في محافظة حولي، لوضعها "القاذورات" في أطعمة أسرة كفيلها.

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، فقد أقرت الخادمة في التحقيقات بتعمدها وضع قاذروات في أطعمة كانت تعدها لأسرة كفيلها في منطقة الرميثية.