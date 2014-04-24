عائلة كويتية تقتل خادمتها لأنها غير مطيعة

تمكن رجال المباحث في الكويت الأربعاء من كشف تفاصيل جريمة قتل لخادمة آسيوية عثر على جثتها ملقاة في إحدى الساحات الاثنين الماضي، عندما تبين أن العائلة هي من قام بارتكاب الجريمة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الزوجان المتهمان بقتل الخادمة وإلقاء جثتها في منطقة الصديق في محافظة حولي، بررا جريمتهم بالقول إن الخادمة غير مطيعة وكسولة.

وقال مصدر أمني إن الزوجان اعترفا بضرب الخادمة، وذهبا بعدها لزيارة أقارب لهما، وحينما عادا وجدا المجني عليها جثة هامدة، فقررا التخلص من الجثة، وأضاف المصدر أن معاينة المجني عليها بينت تعرضها للتعذيب، وهناك آثار لأعقاب سجائر أطفئت بجسدها.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الزوج أدلى باعترافات كاملة عن تقدمه ببلاغ وهمي في نفس يوم تخلصه وزوجته من جثة الخادمة يفيد عن تغيبها لإبعاد الشبهة الجنائية وعدم تحمل المساءلة القانونية.

كما اعترف أنه هو وزوجته قام بضرب الخادمة وتعريضها لإصابات بليغة أدت إلى وفاتها، قام على إثرها وزوجته بالتخلص من جثتها بإلقائها بمنطقة الصديق، حيث عثر عليها رجال المباحث.

وتواصل سلطات التحقيق إجراءاتها لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ظروف وملابسات الجريمة، كما تم التحفظ على السيارة التي استخدمها الزوج وزوجته في نقل جثة الخادمة القتيلة وإلقاءها بمنطقة الصديق تمهيداً لإحالة القاتلين إلى النيابة العامة.