وفاة رجل الأعمال المصري السجين محمد الأمين‎‎

توفي رجل الأعمال المصري محمد الأمين، المحكوم بالسجن في قضية اتجار بالبشر، اليوم الأحد، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وأعلن البرلماني المصري مصطفى بكري وفاة الأمين عبر حسابه على "تويتر"، إذ قال "‏توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي متأثرًا بمرضه".

وأضاف بكري "محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، ووافته المنية منذ قليل، رحمه الله رحمة واسعة".