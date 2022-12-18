وفاة رجل الأعمال المصري السجين محمد الأمين
توفي رجل الأعمال المصري محمد الأمين، المحكوم بالسجن في قضية اتجار بالبشر، اليوم الأحد، داخل أحد مستشفيات القاهرة.
وأعلن البرلماني المصري مصطفى بكري وفاة الأمين عبر حسابه على "تويتر"، إذ قال "توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي متأثرًا بمرضه".
وأضاف بكري "محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، ووافته المنية منذ قليل، رحمه الله رحمة واسعة".
وكانت الحالة الصحية لرجل الأعمال المصري محمد الأمين، المحبوس بتهمة هتك عرض فتيات والاتجار بالبشر، تدهورت في يوليو/ تموز الماضي، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.
وخضع محمد الأمين لإجراء فحوصات طبية شاملة، وإجراء عملية جراحية، إذ كان يعاني من عدة أمراض بينها الضغط والسكري، إلى جانب إجرائه عمليات جراحية سابقة بتركيب دعامات في القلب.
وكان الأمين يتواجد داخل أحد المستشفيات تحت حراسة أمنية مشددة، كونه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات.
وفي الـ23 من مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام ضد محمد الأمين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات"، داخل دار أيتام يمتلكها في محافظة بني سويف.
كما تضمن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) على الأمين وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وفي الخامس من فبراير/ شباط الماضي، أحال النائب العام المصري محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.
وجاء قرار النائب العام، بعد أسابيع من القبض على محمد الأمين، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للرأي العام المصري.
وواجه الأمين تهم احتجاز 7 فتيات (طفلات) وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، استنادا إلى 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والبحث النفسي والاجتماعي في وزارة التضامن.
ووفق بيان صدر عن النائب العام في وقت سابق، كانت التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن في دار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن، وحاجتهن، وسلطته عليهن، بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
ويعد محمد الأمين أحد أشهر مالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية خلال السنوات الماضية، إذ أسس مجموعة فضائيات "سي بي سي"، إلى جانب صحيفة "الوطن"، قبل أن يتم بيعهما أخيرًا، إلى جانب شراكته في العديد من الفضائيات، مثل: فضائية "النهار"، ومواقع إخبارية أخرى كان شريكًا فيها، وكذلك بعض المجموعات العقارية المعروفة.