السلطات التونسية تخلي سبيل المقرئ الكويتي محمود الرفاعي

من جانبه، قال حساب المجلس على تويتر إن المقرئ محمود الرفاعي، هاتف أهله وهو بمعية السفارة الكويتية في تونس، مشيرا إلى أن نوابا ومغردين كويتيين توجهوا بالشكر لوزير الخارجية ولأعضاء السفارة بتونس لتفاعلهم مع المطالب الشعبية في الإفراج عن الرفاعي.

وكانت السلطات التونسية أوقفت يوم الأحد الماضي، مجموعة من الأشخاص، من بينهم المقرئ الكويتي، محمود الرفاعي، بمحافظة قفصة جنوب البلاد.

وأكد مصدر أمني تونسي لـ"إرم نيوز"، أن توقيف المجموعة جاء بأمر من النيابة العامة، وذلك بقصد التحقيق معها بتهمة "تعاطي نشاط ديني دون ترخيص".

وحسب المصدر، فإن المجموعة كان من بينها مقرئ كويتي، لافتا إلى أن التحقيقات جارية بشأن الجهة التي استدعته إلى تونس، لتعاطي "نشاط ديني".