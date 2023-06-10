هجوم "أنسي" يكشف تحديات الهجرة أمام ماكرون

فتح الهجوم الأخير في مدينة أنسي الفرنسية، والذي نفذه لاجئ سوري، ملف قوانين الهجرة في أوروبا من جديد، في وقت لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقط أنفاسه عقب الاحتجاجات الأخيرة على قانون التقاعد المثير للجدل في بلاده.

والهجوم الذي نفذه اللاجئ بسكين على مجموعة من الأطفال، يسلط الضوء تحديداً على معاناة ماكرون في الحصول على دعم لمشروع قانون جديد للهجرة في برلمان منقسم، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتحتجز الشرطة الفرنسية حاليا المشتبه به في الهجوم، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 31 عاما منحته السويد حق اللجوء قبل عشر سنوات وانتقل إلى فرنسا بشكل قانوني بفضل قوانين حرية التنقل الأوروبية حيث تقدم بطلب لجوء آخر.

ورفضت السلطات الفرنسية الطلب في الأسبوع الماضي.

وكشفت القضية عن التضارب بين حقوق حرية التنقل في أوروبا والضغط الذي تشعر به الحكومات في دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بسبب مطالبة الناخبين لها بتشديد قوانين الهجرة.