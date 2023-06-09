زواج القاصرات في المغرب.. ظروف النشأة والمحيط العام أهم الأسباب

وعرف سن القاصر قبل الزواج ارتفاعا ملحوظا وفقا للدراسة بالمقارنة مع السنوات السابقة عن سنوات الدراسة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018″، إذ بلغ عدد القاصرات المتزوجات اللواتي تجاوز عمرهن 17 سنة أكثر من 1843 قاصر، من أصل 2300 اللواتي شملهن البحث، في مقابل قاصر واحدة سنها أقل من 15 سنة، و13 تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة، و443 بين 16 و17 سنة.

وتبين أن العمر الأكثر عرضة لخطر الزواج المبكر هو ما بين 17 سنة و17 سنة ونصف، وكلما نجت الفتاة من خطر الزواج المبكر خلال هذه المرحلة انخفضت نسبة ذلك لاحقا.

ويعود سبب تسجيل زواج للقاصرات اللواتي تزوجن بعد بلوغهن سن 17 سنة ونصف أقل من اللواتي تزوجن قبل بلوغهن هذا السن إلى “المعطيات الثقافية السائدة في المنطقة، التي تشجع الزواج المبكر، وقد يفسره أيضا عزوف الأسر عن تحمل مشاق المسطرة القضائية في هذه المرحلة، وانتظارها إلى حين بلوغ الفتاة سن الرشد القانوني.

العامل الاقتصادي

وفيما يتعلق بالعامل الاقتصادي، أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات يعد في الكثير من الحالات حلا لتردي الوضع الاقتصادي للأسرة، فيكون قرار تزويج الفتاة وهي قاصر فرصة للتخلص من عبء مصاريفها.