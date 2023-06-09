زواج القاصرات في المغرب.. ظروف النشأة والمحيط العام أهم الأسباب
أعدت النيابة العامة المغربية دراسة ضمت 2300 فتاة كن موضوع إذن بزواج قاصر في الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2018، للوقوف على أسباب وتفاصيل زواج القاصرين في المغرب، وارتباطه بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية.
وبينت الدراسة أن أهم عاملين حاسمين في الظاهرة هما ظروف نشأة القاصر ومحيطها العام، وارتباط العامليْن بالتحاقها بمقاعد الدراسة، واكتساب مهارات التعلم، الذي يسبب غيابها الزواج المبكر فتنحرم من حقوقها الطبيعية والدستورية.
وعرف سن القاصر قبل الزواج ارتفاعا ملحوظا وفقا للدراسة بالمقارنة مع السنوات السابقة عن سنوات الدراسة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018″، إذ بلغ عدد القاصرات المتزوجات اللواتي تجاوز عمرهن 17 سنة أكثر من 1843 قاصر، من أصل 2300 اللواتي شملهن البحث، في مقابل قاصر واحدة سنها أقل من 15 سنة، و13 تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة، و443 بين 16 و17 سنة.
وتبين أن العمر الأكثر عرضة لخطر الزواج المبكر هو ما بين 17 سنة و17 سنة ونصف، وكلما نجت الفتاة من خطر الزواج المبكر خلال هذه المرحلة انخفضت نسبة ذلك لاحقا.
ويعود سبب تسجيل زواج للقاصرات اللواتي تزوجن بعد بلوغهن سن 17 سنة ونصف أقل من اللواتي تزوجن قبل بلوغهن هذا السن إلى “المعطيات الثقافية السائدة في المنطقة، التي تشجع الزواج المبكر، وقد يفسره أيضا عزوف الأسر عن تحمل مشاق المسطرة القضائية في هذه المرحلة، وانتظارها إلى حين بلوغ الفتاة سن الرشد القانوني.
العامل الاقتصادي
وفيما يتعلق بالعامل الاقتصادي، أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات يعد في الكثير من الحالات حلا لتردي الوضع الاقتصادي للأسرة، فيكون قرار تزويج الفتاة وهي قاصر فرصة للتخلص من عبء مصاريفها.
وكشفت المعطيات الإحصائية للدراسة أن 2283 من القاصرات يشتغلن داخل البيت ولا يمارسن أية مهنة خارجية، و909 يمتهن رعي الماشية، و810 يمتهن الزراعة، فيما تتوزع الباقيات على مهن هامشية مختلفة.
وبينت المعطيات أن المهن التي يزاولها آباء القاصرات تعود للفلاحين بنسبة 38.91٪، يليهم البناؤون بنسبة 16.82٪، فالعمال بنسـبة 15.27٪، ثم فئة التجار بنسبة تتجاوز بقليل 5٪، فالمتقاعدون، ثم الموظفون بنسبة أقل من 1 ٪، بينما تتقاسم باقي المهن نسبة 11٪.
أما بالنسبة لمهن الأمهات فغالبيتهن ربات بيوت، إذ تقدر نسبتهن بـ94.64%.
وفي ذات السياق، تحدثت الدراسة عن عامل آخر مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو عـدم تمكين المرأة من وسائل إنتاج تضمن استقلالها المالي، من خلال “الانصياع شبه التام للفكر المسيطر على الأسـرة، ألا وهو فكر من يمتلك الموارد الاقتصادية الخاصة بها، ويتحكم في توزيعها من خلال الإنفاق، وتوفير المستلزمات الضرورية.