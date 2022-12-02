بعد "الوالدة حميدة".. واقعة اختفاء جديدة لمُسن في سلطنة عمان

أعلنت شرطة عُمان السلطانية، يوم الجمعة، فقدان مواطن يدعى محمد بن منشر بن عاطي بالحاف، بعد خروجه من منزله قبل أيام.

وأوضحت الشرطة في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع "تويتر" أن المواطن محمد، خرج من منزله في منطقة عوقد في ولاية صلالة منذ يوم الإثنين، ولم يعد حتى تاريخه.