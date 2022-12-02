بعد "الوالدة حميدة".. واقعة اختفاء جديدة لمُسن في سلطنة عمان
أعلنت شرطة عُمان السلطانية، يوم الجمعة، فقدان مواطن يدعى محمد بن منشر بن عاطي بالحاف، بعد خروجه من منزله قبل أيام.
وأوضحت الشرطة في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع "تويتر" أن المواطن محمد، خرج من منزله في منطقة عوقد في ولاية صلالة منذ يوم الإثنين، ولم يعد حتى تاريخه.
وشغلت قصة "الوالدة حميدة" مواطني السلطنة، خاصة مع الظروف الغامضة التي أحيطت بغيابها، بعد خروجها من منزلها لحضور مناسبة وخلال عودتها اختفت دون أن يعثر لها على أثر حتى تاريخ إعلان العثور على جثتها على أحد الجبال.
من جانبهم، تساءل العديد من المواطنين عن أسباب ارتفاع حالات الفقدان لكبار السن، في وقت قال فيه فريق إنه من الطبيعي أن ترتفع حالات الفقدان بين المسنين نظرا لما قد يعانونه من أمراض الشيخوخة التي تضعف الذاكرة.
وقال أحد المتابعين: "سبحان الله ما السبب في كثرة اختفاء كبار السن الفترة الأخيرة نسأل الله أن يرجعهم سالمين لأهلهم وذويهم".
واقترح آخر: "جهات الاختصاص والجامعات لابد من إجراء تقصي حقائق ودراسة حالة بمساعدة ذويهم لمثل هذه الحالات لمعرفة أسبابها والحد منها".
وعلق عبدالله الفارسي: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقيقة الأمر يحتاج إلى شيء من البحث عن اختفاء مواطنين بهذا الشكل".
وطالبت متابعة تدعى "سحابة": "أتمنى تركيب الكاميرات في كل الشوارع والمساجد والبيوت الموضوع كبير جدا ما يجب التهاون فيه ومراقبه السواحل والحدود".
وذكر أحد المتابعين أن المسن المفقود يعمل في وزارة الدفاع، وهو متزوج ولديه أسرة.