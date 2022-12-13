الكويت.. السجن المؤبد لمصري قتل زميليه السوريين في العمل
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على وافد مصري أقدم قبل 7 أشهر على قتل وافدين سوريين يعملان معه في أحد مطاعم منطقة "الفنطاس"، بمحافظة الأحمدي، جنوبي البلاد.
وأصدرت المحكمة حكمها الأولي ضد المتهم عقب أن عدّلت قيد التهمة بإلغاء سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
ولا تزال أمام المتهم درجتا تقاضٍ أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ليصبح الحكم نهائيًا بحقه.
ووقعت جريمة القتل في نهاية أبريل الماضي، حيث تم ضبط المتهم آنذاك عقب إبلاغ الجهات الأمنية بوقوع مشاجرة في مطعم، ووجود جريمة قتل.
وأفاد المتهم أثناء التحقيق معه بأنه "ارتكب الجريمة، التي وقعت في شهر رمضان، لاعتياد المجني عليهما على إهانته والتقليل من شأنه"، نافيًا التخطيط لارتكاب الجريمة.
وأشار إلى أن خلافًا في العمل تطور إلى مشادة قام على إثرها بسحب سكين وطعن زميليه.
وسبق أن شهد البلد الذي يقطنه 4 ملايين و500 ألف نسمة، يشكل الوافدون نسبة 66%، جرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.