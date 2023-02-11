تفاصيل جديدة عن "جريمة كسلا" في السودان.. قتل أسرته وانتحر

كشفت الشرطة السودانية، اليوم السبت، ملابسات حادثة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، في ظروف غامضة، بولاية كسلا، شرق البلاد.

وأكدت الشرطة في بيان، أن فريق الأدلة الجنائية، توصل إلى أن "الأب" قام بقتل أفراد عائلته الـ 4 خنقًا، قبل أن ينتحر شنقًا.

وقالت إنه "بتاريخ الجمعة الموافق 10/2/2023، أبلغ المدعو (و، ر، خ) قسم شرطة بانت بمحلية كسلا، بأن المدعو (ع،ع) وجد شقيقه معلقًا في المروحة وزوجته وأطفاله الثلاثة متوفين بالقرب منه".

وأكدت أنه "عقب وصول البلاغ توجهت قوات الشرطة لموقع الحادثة، وقامت باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة من رفع البصمات، وتحريز المعروضات، وإحالة الجثامين للمشرحة للحصول، على التقارير الطبية".