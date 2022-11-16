عقب عفوها عنه.. براءة كويتي ظهر في فيديو وهو يضرب زوجته "بوحشية"

قررت محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، قبول عفو تقدمت به سيدة عن زوجها الذي أقدم قبل شهرين على الاعتداء عليها وضربها في مكان عام في حادثة تم توثيقها بمقطع فيديو.

وقضت المحكمة عقب قبول العفو عن المتهم وتبرئته من تهمة الاعتداء، ببراءته من تهمة تعاطي المواد المخدرة المحظورة في البلد الخليجي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

ودفع المحامي سعد الحسين، موكل المتهم، "ببطلان إجراءات القبض على المتهم لحصول الحادثة في غير الحالات المقررة قانونا، وبطلان جميع الأدلة المترتبة على ذلك".

ووقعت الحادثة في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، في منطقة جابر الأحمد بمحافظة العاصمة، حيث ظهر الرجل وهو يعتدي على زوجته التي كانت في سيارتها قبل أن يعترض طريقها ويحطم زجاج سيارتها بأداة حديدية ما دفعها للترجل من السيارة والهروب.

ولاحق المعتدي زوجته وتمكن من الإمساك بها ورميها على الأرض بقوة وركلها بقدميه والاعتداء عليها بعنف ما تسبب بنزع حجابها عن رأسها، دون أن يستجيب لمحاولة بعض الأشخاص الذين اقتربوا منه سعيا منهم لإنقاذها.