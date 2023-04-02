محكمة روسية تعلق عمل مدرسة لأبناء الدبلوماسيين الأمريكيين
علقت محكمة روسية، اليوم الأحد، عمل المدرسة "الأنجلو أمريكية" في موسكو، لمدة 90 يومًا، لانتهاكها متطلبات ممارسة الأنشطة التعليمية في روسيا.
وجاء القرار بعد أن أجرى المدعي العام في موسكو تفتيشًا على المدرسة يوم 28 فبراير.
وبحسب وسائل إعلام روسية كشف التفتيش مخالفات منها أن المدرسة قبلت عمل بعض المدرسين الذين لا يملكون مؤهلات لممارسة التعليم.
والمدرسة الأنجلو أمريكية بموسكو هي مدرسة دولية تأسست العام 1949، وتقدم برنامجًا تعليميًا دوليًا من سن أربع سنوات إلى الصف 12.
ويدرس في المدرسة حوالي 1200 تلميذ، بمن فيهم أبناء الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين والبريطانيين.
ويتم التعليم في المدرسة باللغة الإنجليزية وفقًا للمنهاج العالمي.
والتعليم فيها مدفوع الأجر، وتتراوح تكلفة العام الدراسي من 1.6 مليون روبل (حوالي 20 ألف دولار) إلى 2.5 مليون روبل (حوالي 32 ألف دولار)، وهناك أيضًا رسم قبول تبلغ 750 ألف روبل (حوالي 9600 دولار).