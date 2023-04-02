محكمة روسية تعلق عمل مدرسة لأبناء الدبلوماسيين الأمريكيين

علقت محكمة روسية، اليوم الأحد، عمل المدرسة "الأنجلو أمريكية" في موسكو، لمدة 90 يومًا، لانتهاكها متطلبات ممارسة الأنشطة التعليمية في روسيا.

وجاء القرار بعد أن أجرى المدعي العام في موسكو تفتيشًا على المدرسة يوم 28 فبراير.

وبحسب وسائل إعلام روسية كشف التفتيش مخالفات منها أن المدرسة قبلت عمل بعض المدرسين الذين لا يملكون مؤهلات لممارسة التعليم.