بايدن يوقع مرسوما يوسع الحصول على وسائل منع الحمل
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما رئاسيا يهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.
وكان قد صدر بيان جاء فيه: "العام الماضي حرمت النساء من العناية الطبية الأساسية للحفاظ على صحتهن وحتى إنقاذ حياتهن".
وأضاف بيان البيت الأبيض: "عن انضمام الرئيس ونائبة الرئيس إلى غالبية الأمريكيين الذين يؤمنون بأن الحق في الاختيار جوهري، والذين رفعوا صوتهم في كل مناسبة منذ قرار المحكمة العليا".
وكان قد ترك لكل ولاية حرية اتخاذ قرارها فيما يتعلق بالإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض.
وفي اليوم نفسه، حظرت عدة ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريها على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.
وسيضمن المرسوم الذي يتوقع أن يصدر الجمعة، للنساء اللواتي يحظين بتأمين بموجب "قانون الرعاية الميسّرة الكلفة" المعروف باسم "أوباماكير"، الحصول على كل وسائل منع الحمل التي صادقت عليها الوكالة الفدرالية للأدوية.
واتخذت عدة ولايات معظمها ساحلية تدابير لحماية الإجهاض، وحظرت حوالي عشرين ولاية معظمها في الجنوب وفي الوسط الغربي الإجهاض أو فرضت قيودا شديدة عليه.
وأظهرت دراسة أجرتها جمعية التخطيط العائلي أن متوسط عدد عمليات الإجهاض الشهرية في كامل أنحاء الولايات المتحدة بلغ 79031 عملية بين تموز/يوليو 2022 وآذار/مارس 2023، أي أقل بـ3% منه في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2022 حين بلغ هذا المتوسط 81730 عملية إجهاض في الشهر.