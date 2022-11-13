الكويت.. طعن معلم بعد تدخله لفض مشاجرة طلاب مدرسة ثانوية

تعرَّض معلم للطعن، اليوم الأحد، إثر محاولته فض مشاجرة وقعت بين طلاب مدرسة ثانوية في الكويت.

ووقعت المشاجرة إثر خلاف بين عدد من طلاب ثانوية "بلاط الشهداء" التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، في نهاية دوام اليوم.

واستنجد أحد المتشاجرين بشقيقه من خارج المدرسة ليصل الأخير على الفور وتتطور الأمور، ويتدخل إثر ذلك المعلمون، وفق ما أكده مصدر من داخل المدرسة لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال المصدر إن "حدة الاشتباك زادت رغم تدخل رجال الأمن الذين حضروا لفض المشاجرة العنيفة"، موضحًا أن "شقيق الطالب قام بطعن أحد المعلمين، واعتدى بالضرب على بقية المعلمين الذين تم نقلهم إلى المستشفى".

ولم يكشف المصدر عن سبب الخلاف الرئيس بين الطلاب، وحجم إصابات المعلمين، ومصير الشاب المعتدي الذي قدِم من خارج المدرسة تلبيةً لاستنجاد شقيقه أحد أطراف الشجار.

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقطع فيديو قالت إنه للحظة اقتحام الشاب للثانوية للدفاع عن شقيقه، حيث أظهر الفيديو جانبًا من المشاجرة وسط تواجد عدد من رجال الأمن.