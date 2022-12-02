تبرئة منظم مسابقة ملكة جمال رواندا من تهمة الاعتداء الجنسي

برأت محكمة في العاصمة الرواندية كيغالي، الجمعة، منظّم مسابقة ملكة جمال رواندا ديودوني إيشيموي (36 عاماً)، من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش، مشيرةً إلى عدم توافر أدلة كافية لإدانته.

وأوقف الموسيقي السابق المعروف باسم "برنس كيد" والذي أصبح مديراً لشركة "رواندا إنسبيرايشن باك أب" التي تتولّى تنظيم مسابقة ملكة جمال رواندا السنوية، في 27 نيسان/أبريل؛ للاشتباه في ارتكابه "جرائم مرتبطة باعتداءات جنسية"، على ما ذكر مكتب التحقيقات الرواندي.

وألغيت مسابقة ملكة الجمال للعام 2022 عقب توقيف إيشيموي.

وفي ختام المحاكمة التي كانت جلساتها مغلقة، أعلن رئيس المحكمة أنّ "الأدلة التي قدمها الادعاء غير كافية لإدانته"، وأمر بالإفراج الفوري عنه.

ولم يكن إيشيموي حاضرًا عند تلاوة الحكم.