محكمة أمريكية تأمر "المارينز" السماح للمجندين السيخ بالإبقاء على لحاهم وعمائمهم

وكان سلاح مشاة البحرية "المارينز" قد رفض منح ثلاثة مجندين من السيخ اجتازوا اختبارات التجنيد العام الماضي استثناءات بإطلاق لحاهم ووضع عمائمهم خلال فترة التدريب الأساسية التي تستمر 13 أسبوعا، رغم أن الثلاثة بإمكانهم فعل ذلك في أوقات أخرى.

وبررت القيادة موقفها بأن المجندين بحاجة إلى "تجريدهم من فرديتهم" كجزء من "التحول النفسي" نحو التضحية المشتركة، وفقا لأوراق القضية.

لكن هيئة محكمة الاستئناف في واشنطن المكونة من ثلاثة قضاة اعترضت على ذلك قائلة إن المارينز لم يقدموا أي دليل بأن اللحى والعمائم تؤثر على السلامة أو تعرقل التدريب جسديا.