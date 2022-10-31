دبي.. آسيوي يسرق مجوهرات بقيمة 100 ألف دولار ويبيع بعضها عبر الإنترنت

أدانت محكمة الجنايات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شخصًا آسيويًّا بتهمة سرقة مجوهرات من أحد المنازل، وبَيع بعضها عبر أحد مواقع التواصل.

وقضت المحكمة بسجنه عامًا واحدًا، وتغريمه 360 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

وتبلغ قيمة المجوهرات التي تمت سرقتها، 400 ألف درهم إماراتي (أكثر من 100 ألف دولار)، إضافة لساعة ثمينة، بحسب صحيفة "الخليج".

وأقدم الجاني على بيع بعض المقتنيات التي سرقها ،عبر أحد مواقع التواصل، بـ 60 ألف درهم، فيما سلمت الشرطة ما ضبط بحوزته من مسروقات إلى صاحب المنزل، بعد إلقاء القبض على السارق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تموز/ يوليو الماضي، حين اكتشف مزارع في فيلا بمنطقة "جميرا بارك" في دبي، كسر الباب الخارجي للفيلا، فأبلغ صاحبها بالواقعة.

وعند تفقد الفيلا، اكتشف صاحبها فقدان خزنة حديدية بها ساعة ثمينة ذات علامة تجارية معروفة، ومجوهرات متنوعة تعود لزوجته الموجودة خارج الدولة، في أثناء وقوع الجريمة، فأبلغ شرطة دبي.

وبحسب ملف القضية، فإن فريقًا من التحريات جَمَع الاستدلالات وفرَّغ كاميرات المراقبة في المنطقة، فحدد هوية المتهم وتم القبض عليه.

وأقر السارق عبر التحقيقات بفعلته، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم.