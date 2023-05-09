معلومات جديدة عن مطلق النار في مركز للتسوّق بتكساس

وأظهرت مذكّراته اليومية كراهية للنساء واليهود و"التنوّع"، ونادرا ما تضمّنت تعليقات بشأن عرقه الهيسباني.

كذلك نشر صورا لأسلحته ودروعه ولرقع تحمل رسوم جماجم والأحرف الأولى من اسم ميليشيات اليمين المتطرف "رايت وينغ ديث سكواد" (RIGHT WING DEATH SQUAD).

لكن لا مؤشرات تدل على أن غارسيا كان منخرطا في أي جماعة أو كان يحظى بتأييد جهة ما في الهجوم، الذي نفّذه يوم السبت الماضي.

وكان شرطي أردى، يوم السبت الماضي، غارسيا بعيد شنّه هجومه على مركز تسوّق مكتظ في الضواحي الشمالية لمدينة دالاس في ولاية تكساس، وفق السلطات.

وقُتل في الهجوم ثلاثة من أفراد عائلة كورية-أمريكية، وشقيقتان قاصرتان ومهندس هندي-أمريكي وحارس أمني ورجل يبلغ من العمر 32 عاما.

وشوم وصور ووثائق شخصية

وأوردت شبكة "ام اس ان بي سي" أن أجهزة إنفاذ القانون تتفحّص الصفحات الإلكترونية لغارسيا على موقع "أوكي" في إطار تحقيقات تجريها في إطلاق النار.

وبرزت مؤشرات تدل بقوة على أن صفحة تحمل اسم "سايكوفيجن 5" (PSYCOVISION5) وشعارها وجه مبتسم مع شارب على طريقة هتلر، تعود لغارسيا.

وفي الصفحة صور شخصية كثيرة ولوثائقه الثبوتية وتذكرة غرامة مرورية وأغراض شخصية تربطه بالصفحة.