مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن وفاة الشقيقتين "إيمان وساجدة"‎‎

أمر النائب العام المصري في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بحبس الصيدلانية المتهمة في وفاة الطفلتين الشقيقتين إيمان وساجدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار النائب العام بعد موجة غضب وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارتها وفاة الطفلتين بسبب حقنهما بعقار بديل من قبل صيدلانية بالمخالفة للعلاج المدون في وصفة الطبيب.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا مقتضبا تضمن قرارا بحبس الصيدلانية واستمرار التحقيق معها.

وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها إثر تلقيهما عقارا بالصيدلية، متهمة صاحبة الصيدلية وعاملة بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقالت الأم إن "الصيدلانية المتهمة وصفت عقارا بديلا للمدون في وصفة علاج إحدى الطفلتين.. لكن الأم حاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد ننقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا".